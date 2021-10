Die Aktie von RWE (RWE.DE) steigt am Mittwoch um 1,18% auf 32,72 Euro und erreicht den höchsten Stand seit dem 15. September. Am 18. August war es durch den Ausbruch über das Juli-Hoch (32,18 Euro, siehe Kreis) zu einer Trendwende gekommen, sodass neue Hochs und eine Annäherung an das Jahreshoch (38,62 Euro) möglich sind. Die Aktie legt seit vergangenem Dienstag zu, nachdem in den vergangenen Wochen fast eine Korrektur bis zum 78,6% Fibonacci-Retracement zu beobachten war. Um den neuen Aufwärtstrend ...

