Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Das Anleihe-Angebot des Automobilzulieferers besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot (an Inhaber der NZWL-Anleihe 2020/22), das bereits am 13. Oktober begonnen hat sowie einem öffentlichen Angebot ab dem 28. Oktober und einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Wir haben mit Unternehmenschef Dr. Hubertus Bartsch über die nunmehr siebte Anleihe-Emission der Leipziger, die derzeitige Auftragslage und den Wandel in der Automobilindustrie gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Bartsch, die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt abermals eine Unternehmensanleihe - erneut mit Tauschangebot an Altanleger. Wofür sollen die neuen Mittel explizit verwendet werden?

Dr. Hubertus Bartsch: Im Fokus steht die Stärkung unserer Finanzkraft zur Wachstumsfinanzierung. Konkret geht es dabei um Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Wir sind in diesem Segment bereits hervorragend aufgestellt und haben seit 2012 mehrere Aufträge der großen OEMs (Hersteller) gewonnen. Die sich bietenden Marktchancen erfordern aber auch entsprechende Investitionen.

Anleihen Finder: Wie sieht die Auftragslage "nach" Corona aus? Hat sich Ihr Geschäft und der Automobilmarkt wieder normalisiert?

"Die Umsätze liegen wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau"

Dr. Hubertus Bartsch: Ja, die Erholung des Automobilmarkts spiegelt sich auch in unserem Geschäft wider, denn die Umsätze lagen im 1. Halbjahr 2021 sowohl über dem Vor-Pandemie-Niveau 2019 (Europa: +2 %, China: +10 %) als auch über dem Niveau 2020 (Europa: +49 %, China: +29 %). Der Auftragseingang in Europa und China summierte sich in den ersten sechs Monaten 2021 auf 120,8 Mio. Euro und der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2021 bei 145,7 Mio. Euro.

Anleihen Finder: NZWL ist zum Halbjahr wieder deutlich in der Gewinnzone - was sind die ausschlaggebenden ...

