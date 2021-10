Um 11:18 liegt der ATX TR mit -0.08 Prozent im Minus bei 7616 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.87% auf 94.125 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.60% auf 47.75 Euro und UBM mit +1.02% auf 44.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15536 (+0.11%, Ultimo 2020: 13719). - In welchem Ranking SBO und AT&S führen- Aktienturnier: RBI, Polytec, Zumtobel, Post virtuell im Semifinale- Börsen-Kurier: HV-Berichte von S Immo und Aventa, IVA warnt vor Greenwashing- PIR-News: A1 Telekom Austria, Strabag, Erste Group- Unser Robot sagt: Palfinger, Porr, AT&S und weitere Aktien auffällig, Andreas Klauser führt den 4. Tag im CEO-Ranking- Was es heißt, an die Börse zu gehen- Auch grüne Katzen beißen sich manchmal in ihre ...

