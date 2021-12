Die Wiener Börse hat am Mittwoch leichter geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,19 Prozent auf 3.731,43 Punkte ab. Der ATX Prime fiel im selben Ausmaß um 0,19 Prozent auf 1.871,66 Einheiten. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es eine gemischte Tendenz zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf international zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Abend anstehenden ...

