Valneva ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn endlich die lang ersehnten Ergebnisse seiner finalen Phase-III-Studie des Totviren-Impfstoff VAL2001 veröffentlicht. Und konnte auf ganzer Linie überzeugen. Denn die Wirksamkeit in der Testgruppe war genauso hoch wie in der Referenzgruppe. Und das bei deutlich weniger Nebenwirkungen. Doch trotz dieser tollen Entwicklung sehen Experten kaum Kurspotenzial.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...