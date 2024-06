BRETT Kurs explodiert um 20 % - Dieser Meme Coin hat noch deutlich mehr Potenzial

Kaum geht es für Bitcoin wieder bergauf, zeigen die Altcoins, die in den letzten Wochen eine starke Korrektur hinter sich haben, dass sie diese Verluste schnell wieder aufholen können. Vor allem die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung, die jeweils über eine Milliarde Dollar wert sind, haben massive Einbußen hinnehmen müssen. Wer dachte, dass die Meme Coin Season deshalb vorbei ist, wird heute eines Besseren belehrt. BRETT steigt allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 20 % und zeigt damit, dass es im Falle einer Erholung bei Bitcoin wohl auch bei den meisten Meme Coins nochmal neue Höchststände zu sehen geben wird. Davon könnten auch andere Coins stark profitieren.

Plus 20 % - BRETT nähert sich dem Allzeithoch

Milliarden Dollar Meme Coins waren bis letztes Jahr noch äußerst selten. Nur Dogecoin und Shiba Inu (SHIB) konnten diese Hürde meistern. Heuer gibt es so viele Milliarden Dolllar Meme Coins wie noch nie und nach PEPE und FLOKI, die auf Ethereum explodiert sind, ist es WIF und BONK sogar auf der Solana Blockchain gelungen, die Milliarden Dollar Marke zu knacken. BRETT ist nun der erste Meme Coin, der das auch auf der Layer 2 Chain Base schafft. Seit dem Erreichen dieser Hürde sind Anleger nicht mehr zu bremsen.

(BRETT Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der BRETT-Kurs um mehr als 20 % gestiegen und damit notiert BRETT deutlich näher an seinem Allzeithoch als PEPE, DOGE, SHIB und Co. Die Chancen stehen also gut, dass BRETT noch die eine oder andere Milliarde generieren kann und Anleger auch jetzt noch ordentliche Renditen erzielen können, da der Hype noch nicht abzuflachen scheint.

Natürlich ist ein Einstieg in einen Meme Coin, der bereits Milliarden wert ist, aber auch immer riskant, da der Kurs auch genauso schnell wieder fallen kann, wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat. Auch die ganz großen Gewinne von x100 oder mehr sollten sich Anleger bei dieser hohen Bewertung nicht mehr erwarten. Dafür hätte man früher investieren müssen. Daher setzen auch immer mehr Investoren auf Initial Coin Offerings (ICOs), da neue Coins nach dem Launch noch deutlich höheres Gewinnpotenzial haben, wenn auch bei höherem Risiko. Derzeit explodiert vor allem beim neuen Base Dawgz ($DAWGZ) die Nachfrage.

Über 2 Millionen Dollar: Base Dawgz Nachfrage explodiert

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein neuer Meme Coin, der genau wie BRETT auf der Base Chain basiert. Schon bei BONK war zu beobachten, dass der Coin, der als erster die Milliarden Dollar Marke auf Solana überschritten hat, auch andere Solana-basierte Meme Coins explodieren lassen hat und BRETT verlegt diesen Hype nun auf die Base Chain, weshalb auch $DAWGZ nach dem Listing an den Börsen durch die Decke gehen könnte. Die hohe Nachfrage während des Presales legt die Vermutung nahe, dass der Kur nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Launch bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Base Dawgz wird via Wormhole neben Base auch auf Ethereum, Avalanche, BSC und Solana handelbar sein, wodurch die Entwickler von Anfang an zeigen, dass sie große Pläne haben, sodass $DAWGZ tatsächlich der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte, was frühen Käufern Renditen von tausenden Prozent einbringen würde.

