Gestern wurden die Smartphones Google Pixel 6 (ab 599 $) und Pixel 6 Pro (ab 899 $) vorgestellt. Auf die faltbare Smartphone-Neuheit der ALPHABET-Tochter wird noch gewartet.



Die beiden Pixel 6-Geräte, Betriebssystem Android 12, treiben einen Trend weiter voran: Das Smartphone wird zum ausgefeilten Fotostudio, insbesondere in der Nachbereitung von Aufnahmen. Das Auslöschen störender Details im Hintergrund ist dabei nur die leichteste Übung. Gesichter auf Action-Fotos werden je nach Bedarf geschärft oder verwischt. Eine verbesserte Spracherkennung erhöht die Genauigkeit beim Sprach-Diktat (Voice Typing).



Die grundlegende Hardware-Verbesserung ist der neue Chip Tensor, den Google selbst entwickelt hat. Dabei wurde großer Wert auf die Fähigkeiten der KI (Künstliche Intelligenz) gelegt. Das etwas größere Modell verfügt über ein AMOLED-Display (6,71 Zoll) gegenüber 6,4 Zoll bei der günstigeren Variante. Unter dem Display liegende Sensoren für den Fingerabdruck sind ein weiteres Merkmal der beiden Neuheiten.



Während der Präsentation hatte SNAP-Chef Evan Siegel einen Gastauftritt. Er zeigte, wie gut der SNAP-Kommunikationsdienst in die Geräte integriert ist.



Die Vorbestellung dieser Smartphones hat nun begonnen. In den USA sind sie ab dem 28. Oktober in den Geschäften verfügbar, in unseren Breiten soll der Verkauf Anfang November beginnen.



Die ALPHABET-Aktie hatte Anfang September das Allzeithoch 2.925,08 $ markiert und zwischenzeitlich bis zu 10,5 % nachgegeben. Weil man das Falt-Smartphone noch erwartet, bleibt die Spannung erhalten. Sofern es ähnlich überzeugt wie die gestrigen Neuheiten, werden die optisch wichtigen 3.000 $ fallen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

ALPHABET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de