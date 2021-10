Beim Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius laufen die Geschäfte weiter auf Hochtouren. Derzeit erlebt Sartorius einen wahren Bestellboom von Herstellern von Impfstoffen und Corona-Tests, an die Sartorius wichtiges Zubehör liefert. So verdiente das Unternehmen in den ersten neun Monaten deutlich mehr als im Vorjahr. Die Aktie rutscht am heutigen Mittwoch dennoch ab. Sie ist mit einem Minus von 2,3 Prozent der größte Verlierer des Tages im DAX.Das Wachstumstempo bleibt hoch, auch wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...