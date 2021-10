(shareribs.com) London 20.10.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten. In den USA wurde ein deutlicher Anstieg der Rohölbestände durch das API gemeldet. Die Benzinbestände sind derweil zurückgegangen. Laut American Petroleum Institute stiegen die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,294 Mio. Barrel. Dies lag deutlich über den Erwartungen des Marktes. Bereits ...

