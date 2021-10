Mark Zuckerberg will am 28. Oktober einen neuen Konzernnamen präsentieren. Dies berichtet das technikorientierte US-amerikanische Online-Portal "The Verge".



Die Umbenennung wäre konsequent: FACEBOOK ist weit mehr als dieses soziale Netzwerk. Instagram, WhatsApp sind keine externe Konkurrenz, sie wurden integriert. Taktisch klug, denn als einzelner Dienst ist Facebook bei vielen hoffnungslos aus der Mode gekommen. WhatsApp und "Insta" hingegen sind unabdingbar. Allerdings schwört die junge Generation auf SNAP. Noch unabhängig, aber erkennbar Google-affin.



Der FB-Aktie hat der Umbenennungsplan gut getan. Gestern + 1,4 % auf 339,99 $, was in Summe übrigens + 13 Mrd. $ bedeutete. Nachbörslich weitere + 0,5 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



