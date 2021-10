Netflix hat am Dienstagabend Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die nachbörsliche Kursentwicklung zeigte sich schwach. Aktuell konsolidiert das Papier nahe seines Allzeithochs. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie langfristig überzeugt. Von Manfred Ries

