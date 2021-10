Nach Tequila kommt wohl wirklich Bier. Tesla will sich die Markenschutzrechte an Giga Beer und Giga Bier schützen lassen. Aber zumindest in Deutschland droht Ungemach. Schon einmal hatte Tesla-Chef Elon Musk eine Schnapsidee wahr werden lassen: Im Jahr 2020, zwei Jahre nach einem entsprechenden Aprilscherz von Musk, verkaufte Tesla in den USA Tequila in einer speziellen Flasche. Die limitierte Edition kostete 250 US-Dollar. In Deutschland ist nur die Flasche erhältlich. Daher ist anzunehmen, dass Musk und Tesla die überraschende Ankündigung, ein Giga Beer oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...