Galway, Irland (ots/PRNewswire) -- Der Global Heart Hub, ein weltweites Netzwerk von Herzpatientenorganisationen, hat sich zusammengeschlossen, um einen Systemwechsel bei der Bekämpfung von ASCVD herbeizuführen, indem es viele der 15 Millionen jährlichen Todesfälle durch diese Krankheit reduziert und verhindert.- Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (abgekürzt ASCVD) sind die Ursache für 85 % der Todesfälle durch Herzinfarkt und Schlaganfall- In einer einzigartigen Kooperation arbeitet Global Heart Hub mit Novartis zusammen, um auf die "unsichtbare Nation" aufmerksam zu machen, die mit ASCVD lebt, und um den vermeidbaren Verlust von Leben und die damit verbundene wirtschaftliche Belastung der Gesundheitssysteme zu verringernDer Global Heart Hub freut sich, Invisible Nation ins Leben zu rufen, ein Programm, das darauf abzielt, die Realitäten der atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD) - einer stillen, chronischen Krankheit, von der 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind - aufzudecken und darauf zu reagieren. Invisible Nation arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Herzpatienten-Organisationen und Befürwortern von Herzpatienten/innen zusammen und wurde in Partnerschaft mit Novartis ins Leben gerufen, um alle Interessengruppen im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzubeziehen.Invisible Nation wird sich dafür einsetzen, die Politik so zu gestalten, dass Regierungen, Gesundheitssysteme und alle Beteiligten zusammenarbeiten können, um den Verlauf von ASCVD zu ändern und einen generationenübergreifenden Rückgang der CV-Todesfälle zu bewirken. Dieses Programm wird dazu beitragen, die 15 Millionen ASCVD-Todesfälle pro Jahr und die enormen finanziellen Kosten der fortgesetzten Untätigkeit zu reduzieren, indem es Licht auf dieses unbestreitbare globale Problem der öffentlichen Gesundheit wirft, das im Verborgenen liegt.Obwohl die große Mehrheit der ASCVD-bedingten Todesfälle vermeidbar ist, sind die meisten Länder weit davon entfernt, das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erreichen, die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis 2025 um 25 % zu senken. Invisible Nation will die Nummer 1 der Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Todesursachen ins Rampenlicht rücken, um einen Diskurs anzustoßen, zum Handeln zu inspirieren und einen Systemwandel herbeizuführen, damit die Last der nicht diagnostizierten und nicht behandelten ASCVD nicht mehr ignoriert wird."Viele werden überrascht sein, wenn sie erfahren, dass jedes Jahr Abermillionen von Menschen an ASCVD sterben, und sie werden noch überraschter sein, wenn sie erkennen, dass dieser schreckliche Verlust an Menschenleben etwa 60 % höher ist als die Zahl der Todesfälle, die auf Krebs zurückzuführen sind", sagt Neil Johnson, Executive Director des Global Heart Hub. "Dies ist eine schockierende Tatsache, wenn man bedenkt, dass bis zu 80 % der Lebenslaufereignisse verhindert werden könnten. Patientenorganisationen haben die Verantwortung und nun auch die Möglichkeit, auf die Realität von ASCVD hinzuweisen und die Hindernisse aufzuzeigen, die Menschen, die mit dieser Krankheit leben, davon abhalten, bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Eine stärkere Sensibilisierung ist der erste Schritt zur Aktivierung von Veränderungen.""Es wird nicht viele Menschen geben, die nicht die Geschichte eines geliebten Menschen kennen, der von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen war. ASCVD ist eine der Hauptursachen für die weltweite Krise der Herzkrankheiten, und wir können sie nicht ignorieren. Dies ist eine Herzensangelegenheit für mich, und ich bin stolz darauf, dass Novartis mit Global Heart Hub zusammenarbeitet, um Veränderungen zu bewirken. Wir werden weiterhin mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um auf diese unsichtbare Nation aufmerksam zu machen und sicherzustellen, dass Menschen mit ASCVD die notwendige Behandlung erhalten", sagte Marie-France Tschudin, Präsidentin von Novartis Pharmaceuticals.Ab heute wird der Global Heart Hub mit seinen Mitgliedsorganisationen zusammenarbeiten, um Interessengruppen für die Entwicklung eines Aktionsplans zu gewinnen und sich auf spezifische Initiativen zu einigen, die Regierungen und Gesundheitssysteme dabei unterstützen sollen, das WHO-Ziel einer 25%igen Senkung der Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis 2025 zu erreichen. Novartis wird diese von der Bevölkerung getragene Bewegung unterstützen, indem sie den Mitgliedern der Koalition den Zugang zu den Informationen und Erkenntnissen erleichtert, die sie benötigen, um mit den lokalen Gesundheitssystemen, Gesundheitsbehörden und politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.Wenn Sie ein/e Patientenfürsprecher/in, ein/e Patient/in oder eine professionelle Organisation aus der kardiovaskulären Gemeinschaft sind, sind Sie eine Stimme, die diese unsichtbare Nation repräsentiert, und Sie können helfen, etwas zu verändern.Weitere Informationen finden Sie unter www.InvisibleNation.com (http://www.invisiblenation.com/).Was ist ASCVD?Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) sind ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen, die durch Fettablagerungen - oder Plaque - in unseren Arterien verursacht werden. Was ist ASCVD?Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) sind ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen, die durch Fettablagerungen - oder Plaque - in unseren Arterien verursacht werden. Da sie sich im Laufe der Zeit unauffällig aufbauen, verspüren viele Menschen keine Symptome, bis die Plaque in den Arterien unerwartet aufbricht. In diesem Fall kann die geschädigte Arterie zu bluten beginnen, was zu Blutgerinnseln führt, die in andere Teile des Körpers wandern. Dies führt häufig zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.Informationen zu Global Heart HubDer Global Heart Hub ist die erste globale gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um denjenigen eine Stimme zu geben, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind oder damit leben. Wir sind eine Allianz von Herzpatienten-Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Plattform zu schaffen, um Patienten/innen und Patientenorganisationen zu vernetzen und zu unterstützen sowie Kapazitäten und Fähigkeiten in den Bereichen Patienten-Empowerment, Patienten-Engagement und Interessenvertretung aufzubauen. Mehr erfahren - https://globalhearthub.orgInformationen zu Invisible NationDerzeit leben 300 Millionen Menschen mit ASCVD - mehr als die Bevölkerung Kanadas, Südafrikas, Frankreichs, Mexikos und Singapurs zusammen - eine Zahl, die still und leise wächst. Nachdem der Global Heart Hub erkannt hatte, dass die hohe Prävalenz von ASCVD nach wie vor im Verborgenen liegt, beschloss er in Zusammenarbeit mit Novartis die Gründung von Invisible Nation. Der Name des Programms spiegelt die massive unsichtbare Belastung wider, die nicht länger ignoriert werden kann. Besuchen Sie www.InvisibleNation.com finden Sie ASCVD-Ressourcen und Zugang zu bevorstehenden Konferenzen und virtuellen Veranstaltungen, an denen wichtige Meinungsführer/innen, Patientengruppen, Experten/innen, politische Entscheidungsträger/innen und andere teilnehmen werden.Informationen zu atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD)Atherosklerose bedeutet, dass sich im Laufe der Zeit Lipide, vor allem Cholesterin aus Lipoproteinen niedriger Dichte, in der Innenauskleidung der Arterien ansammeln. Eine unerwartete Ruptur der atherosklerotischen Plaque kann ein atherosklerotisches kardiovaskuläres Ereignis wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall verursachen. ASCVD ist für über 85 % aller Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. ASCVD ist die häufigste Todesursache in der Europäischen Union. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von ASCVD ist etwa 60 % höher als die Zahl der Todesfälle, die auf Krebs zurückzuführen sind.