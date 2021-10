Aufgrund vermeintlich erheblicher Probleme bei der Produktion seines Corona-Impfstoffes geriet die Aktie des Biotechunternehmens am Dienstagabend massiv unter Druck. Auch am Mittwochmorgen führte die Negativmeldung zu starken Kursverlusten.Der in Gaithersburg, Maryland, ansässige Pharmakonzern Novavax (US6700024010), der vor allem auf die Entwicklung von Impfstoffen für Infektionskrankheiten wie z. B. das Grippevirus, RSV und Ebola spezialisiert ist, sah sich am Dienstagabend mit einem Bericht des US-Magazins POLITICO über Produktionsprobleme konfrontiert. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...