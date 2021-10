Zürich (awp) - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler gibt am Donnerstag, 21. Oktober, die Resultate für die ersten neun Monate 2021 bekannt. Insgesamt zehn Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 9 Mte 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9 Mte 2020 Auftragseingang 8965 8067 Umsatz 8367 7713 - Wachstum in LW % 7,7 ...

