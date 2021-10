Der CIO Johannes Laumann ist optimistisch bald einen oder mehrere Exits melden zu können. Die nächsten Wochen könnten also spannend werden. Heute gab es für das Management der Mutares einen "Pflichttermin" in Frankfurt.Seit heute Morgen ist die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) im Prime Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Um die weitere Expansion zu finanzieren, haben die Münchner über eine Kapitalerhöhung 100 Mio. Euro ins Unternehmen geholt. Das Nebenwerte-Magazin sprach nach dem heutigen "Glockenläuten" auf dem Frankfurter Parkett mit Mutares-CIO Johannes Laumann über die weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...