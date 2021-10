Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag etwas leichter notiert. Gegen 14 Uhr stand der ATX mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 3.774,52 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Einen Handelsimpuls könnte nun im weiteren Verlauf die Stimmung an der Wall Street liefern. Vorbörslich deutete der Future auf den Dow Jones jedoch noch wenig Bewegung an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...