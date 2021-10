Baden-Baden (ots) -Das ist der Traum jedes Formel 1-Fans: Lewis Hamilton versteigert seinen getragenen Mercedes-Rennanzug! Mit der Auktion bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, setzt sich der Formel 1-Rekordweltmeister für den guten Zweck ein, denn der Erlös wird zu 100 Prozent an die Österreichische Sporthilfe gespendet. Der Rennanzug ist ein echter Sammler-Schatz: Es handelt sich um Hamiltons Sieger-Anzug vom China Grand Prix 2019! Mitgeboten werden kann ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/AT-Hamilton-Rennanzug.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5051585