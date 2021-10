DJ Verizon erhöht Gewinnprognose für 2021

Von Emily Bary

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Telekommunikationskonzern Verizon Communications wird nach einem starken dritten Quartal zuversichtlicher. Das Unternehmen, das die Anzahl der Vertragskunden im Mobilfunkgeschäft deutlich steigerte, hob den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an.

So rechnet Verizon im laufenden Jahr nun mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 5,35 bis 5,40 Dollar statt 5,25 bis 5,35 Dollar. Der Serviceumsatz im Mobilfunkgeschäft soll nun um 4,0 Prozent statt 3,5 Prozent zulegen.

In den drei Monaten per Ende September steigerte Verizon den Gewinn auf 6,5 Milliarden US-Dollar von 4,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis enthielt einen positiven Effekt von 706 Millionen Dollar vor Steuern aus dem Verkauf von Verizon Media an Apollo. Auf der anderen Seite sorgten die Neubewertung von Pensionsverpflichtungen und Abfindungen für Belastungen von 247 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,41 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,37 Dollar gerechnet.

Der Umsatz stieg auf 32,9 von 31,5 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 33,2 Milliarden allerdings mehr erwartet.

Im Mobilfunkgeschäft kamen netto 699.000 Vertragskunden hinzu. Der Serviceumsatz legte um 3,9 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar zu.

