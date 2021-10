MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach einer erneuten Anhebung der Unternehmensziele auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der positive Trend bei dem Autovermieter dauere länger als gedacht, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestehe indes weiterhin das Risiko eines Kursrückschlags, sobald eine Normalisierung von Angebot und Nachfrage auf steigende Kosten treffe. So profitiert Sixt aktuell stark vom Neuwagenmangel./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / / CEST

