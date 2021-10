Paris (www.fondscheck.de) - Der September stellte für Anleger eine Herausforderung dar, denn sie wurden mit einer gestiegenen Marktvolatilität konfrontiert, so die Experten von Lyxor Asset Management.Grund hierfür sei die wachsende Sorge gewesen, dass der wirtschaftliche Aufschwung in einer Zeit anhaltenden Inflationsdrucks ins Stocken geraten könnte. Zudem habe der S&P 500-Index seinen stärksten monatlichen Rückgang im laufenden Jahr verzeichnet, wozu die höheren Staatsanleihen-Renditen am Monatsende beigetragen hätten. ...

