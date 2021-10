Während die großen Indizes nach der Erholung etwas konsolidieren, legen die Aktien der börsennotierten Turbinenbauer am Mittwoch auf breiter Front zu. Die Kursgewinne bei Nordex, Vestas und auch Siemens Gamesa zeigen, dass Anleger wieder mehr Vertrauen in die Windbranche setzen - trotz der weiter bestehenden Risiken.Einer der Hauptauslöser für das Comeback grüner Aktien waren die erfolgreichen Sondierungsgespräche der Ampel-Parteien. SPD, Grüne und FDP wollen für die Windkraft an Land zwei Prozent ...

