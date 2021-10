Genf (awp) - Die Aussenwerbegruppe APG hat eine Ausschreibung der Stadt Schaffhausen gewonnen. Dies sichert APG das Exklusivrecht für die Plakatierung in der Stadt am Rhein. Die Partnerschaft umfasst 321 Plakatflächen auf öffentlichem Grund, wie APG am Mittwoch mitteilte. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...