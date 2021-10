München (ots) -LaFuga (https://la-fuga.org/), ein internationales Netzwerk aus Spitzen-Köchen, Gastronomen, Wissenschaftlern und kulinarischen Visionären, lädt vom 03. bis 06. November 2021 zum ersten "LaFuga International Summit (https://la-fuga.org/2021-november-retreat-form/)" ins Hotel Bad Schörgau (https://www.bad-schoergau.com/de) in Sarnthein, Südtirol. Gäste des offenen, interaktiven Gipfeltreffens erleben hautnah die nachhaltigen Ernährungs- und Gastronomiekonzepte von Morgen. Dabei stehen Genuss, Austausch und Wissen gleichermaßen im Fokus.Essen als globale Sprache der VeränderungLaFuga vereint Forschung, Philosophie und kulinarische Erlebnisse mit dem Ziel, unsere Ernährungs- und Konsumgewohnheiten zu revolutionieren. Getrieben von einer Leidenschaft für Gourmet-Küche und dem Anspruch, den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, steht LaFuga ganz im Zeichen nachhaltiger, gesunder Food-Innovationen. Wie wichtig Genuss und erstklassiger Geschmack dabei sind, ist Thema des ersten "LaFuga Interational Summit" im Hotel Bad Schörgau. Das Event verbindet Vorträge und interaktive Workshops mit einer Geschmacksreise durch die Welt der modernen Kulinarik. Eingeladen sind alle, die die Ernährung der Zukunft diskutieren, schmecken und mitgestalten möchten.Eine viertägige Reise - zurück in die ZukunftLaFuga bedeutet "Flucht". Der viertägige Summit im Hotel Bad Schörgau mit Rundumblick auf die Gipfel der Südtiroler Alpen ist nicht nur eine Flucht aus dem Alltag. Er ist auch eine Flucht aus eingefahrenen Denkmustern und Konsumgewohnheiten, zurück zur Natur und dem Ursprünglichen. In den Vorträgen, Workshops und gemeinsamen Dinner-Abenden, erhalten Teilnehmende neueste, interdisziplinäre Erkenntnisse rund um das Thema Ernährung. Und entdecken gleichzeitig längst vergessene Techniken, wie die Fermentation, wieder. Zu den Speakern zählen unter anderem Prof. Peter Klosse (https://www.linkedin.com/in/peterklosse/?originalSubdomain=nl) von der Akademie T.A.S.T.E., Sara Roversi und José de la Rosa vom Future Food Institute (https://futurefood.network/), Diego Prado (https://www.theworlds50best.com/50next/list/2021/hospitality-pioneers/diego-prado) vom Sternerestaurant Alchemist, Richard Dunne (https://www.linkedin.com/in/richard-dunne-9164b417b/?originalSubdomain=uk) vom Harmony Project, Inaki Martinez de Albeniz (https://www.facebook.com/basqueculinaryworldprize/photos/a.178733989158823/833654033666812/?type=3) von der Universidad del País Vasco, Svenja Op gen Oorth und Alexander Hahn von der Unternehmensberatung Hahn&Loewe (https://hahnloewe.com/) sowie Mattia Baroni (https://la-fuga.org/), Head R&D und Chef de Cuisine im Bad Schörgau und Mitgründer von LaFuga."Bei diesem transdisziplinären Summit geht es nicht allein um das Wissen, dass die Teilnehmer mit nach Hause nehmen werden. Vielmehr geht es um den einzigartigen Perspektivwechsel, den sie erleben werden und der die Kraft hat, gelebte Realitäten aus den Angeln zu heben und den Weg für Veränderungen frei zu machen", meint Mattia Baroni, Head R&D und Chef de Cuisine, Bad Schörgau und Mitgründer von LaFuga."Auf dem La Fuga Summit kommen hochkarätige Speaker aus der ganzen Welt und unterschiedlichen Diziplinen zusammen und widmen sich dem Thema: Wie können wir gemeinsam die Schönheit und Fülle der Welt bewahren", führt Gregor Wenter, Eigentümer von Bad Schörgau und Mitgründer von LaFuga, weiter aus. "Ich freue mich jetzt schon auf die Inspirationen und auf mögliche Projekte sowie Kooperationen, die in diesen Tagen entstehen werden."Das Programm im Überblick:- Tag 1: Grundprinzipen nachhaltiger Ernährung und Vorstellung des "Harmony"-Prinzips, ein Tool zur ganzheitlichen Transformation schädlicher Konsum- und Ernährungsgewohnheiten. Vorträge & Diskussion zu Themen wie Zero Waste, Kreislaufwirtschaft, Plastik und Bio-Polymeren.- Tag 2: Der Faktor "Geschmack" im Lebensmittelkreislauf und Einflüsse der Industrie. Interdisziplinäre Perspektiven zu nachhaltigem Anbau, pflanzenbasierten Fleischalternativen und dem Prinzip der Fermentierung, als natürliches Mittelzur Erzeugung außergewöhnlicher Aromen.- Tag 3: Ernährung und ihre Verbindung zu Körper, Geist und Seele. Workshops zu bewusstem Essen, innerer Balance, Meditation und einem gesünderen, stärkeren Alltag im beruflichen wie privaten Kontext.- Tag 4: Abschluss beim "Rübenkraut"-Ritual, einer Morgen-Wanderung zu einem der beeindruckendsten Orte des Sarntals. Reflexion über die Ressourcen und den Kreislauf der Natur beim traditionellen Steckrüben-Ernten und abschließendes Get-Together mit Musik und Weinbegleitung.Für Tickets und weitere Informationen zum "LaFuga International Summit" besuchen Sie www.la-fuga.org (https://la-fuga.org/2021-november-retreat-form/?fbclid=IwAR10zAgkgbwS5Dz5Cn5Loye01bm6WLfNkM2hV19NO-mTS-hqq2xMnCmoAJM) oder die offizielle Website des Hotel Bad Schörgau (https://www.bad-schoergau.com/de/blog/voller-vorfreude-auf-einzigartige-tage-im-novembersummit).Über LaFugaLaFuga (https://la-fuga.org/) ist eine offene, globale Community zukunftsorientierter Menschen aus dem Herzen der Gastronomie. Unsere Mitglieder sind davon überzeugt, dass Geschmack die Kraft hat, den nachhaltigen Wandel unserer Lebensmittelsysteme anzustoßen. Lebensmittelsysteme sind komplex und Forschung in diesem Bereich erfordert einen transdisziplinären Ansatz. LaFuga versteht sich als Bindeglied zwischen Forschung und Praxis. Wissenschaftler, Köche, Manager und Konsumenten kommen zusammen. Denken und Handeln werden miteinander verbunden, für eine ganzheitliche gesellschaftliche Transformation auf Basis nachhaltiger Ernährung. Veränderung kann und muss geschehen.Über das Bad SchörgauVerborgen im ursprünglichen Südtiroler Sarntal ist das Bad Schörgau (https://www.bad-schoergau.com/) ein exklusives Hideaway im wahrsten Sinn des Wortes. Die nur 15-minütige Fahrt von Bozen herauf führt in eine andere Welt. Eine heile Welt, fernab von Kitsch, Postkartenmotiven und Touristenströmen. Das 4-Sterne Genießer-Hotel setzt auf eine einzigartige Verbindung aus Tradition und Zeitgeist, natürliche Materialien, energetische Wellnessbehandlungen mit Wirkstoffen der umgebenden Natur und kreative Gaumenfreuden. Im gleichnamigen Food Laboratory LaFuga, Bestandteil des hauseigenen Gourmet-Restaurant "Alpes" und Epizentrum der internationalen Bewegung, erwecken Gastgeber Gregor Wenter und Chef de Cuisine Mattia Baroni die LaFuga-Philosophie eindrucksvoll zum Leben.