NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Mittwoch nicht weit vorgewagt. Im frühen Handel legten die Kurse moderat zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,10 Prozent auf 35 491 Punkte vor. Das Rekordhoch des Dow von Mitte August bleibt damit in unmittelbarer Reichweite.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,17 Prozent auf 4527 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 15 438 Zähler aufwärts./bek/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711