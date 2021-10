Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -Auf dem 7. Ultra-Breitband-Forum (UBBF 2021) stellte Kevin Hu, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, vier neue Funktionen der intelligenten Cloud-Netzwerk-Lösung von Huawei und intelligente Router der NetEngine-Serie für alle Szenarien vor, die differenzierte Cloud-Netzwerk-Konvergenzservice-Fähigkeiten bieten und die digitale Transformation für Branchen beschleunigen.Die Digitalisierung ist zu einem globalen Entwicklungstrend geworden. Mehr als 50 Länder und Regionen, darunter China, der Nahe Osten und die Europäische Union, haben bereits ihre eigenen digitalen Strategien veröffentlicht. Infolgedessen führt die Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen im Lebensstil, in der Produktion und in der Verwaltung jeder Person, jedes Haushalts und jeder Organisation.Hu zufolge bringt die Digitalisierung zwar mehr Komfort und einen positiven Wandel mit sich, stellt die bestehenden Netzwerke aber auch vor zahlreiche Herausforderungen. Aufgrund des begrenzten Platzes in einem CO-Geräteraum ist es für bestehende Knotenpunkte beispielsweise schwierig, umfassende Serviceverarbeitungsfunktionen bereitzustellen. Die festen Beziehungen zwischen Ressourcen und Netzen erschweren die flexible Planung des Verkehrs zwischen den Netzbetreibern. Der hybride Service-Betrieb bestehender Netze ist nicht in der Lage, die heutigen differenzierten Serviceanforderungen zu erfüllen.Um die Netzwerkherausforderungen zu bewältigen, mit denen Kunden während der digitalen Transformation konfrontiert sind, stellte Huawei seine intelligente Cloud-Netzwerklösung mit vier neuen Funktionen vor - All-Service-Super-Edge-CO, Hard Slicing auf Tenant-Ebene, SRv6-basierte Netzwerkprogrammierbarkeit, und Cloud-Netzwerkintegration. Diese Lösung maximiert den Wert der Netzwerkressourcen des Betreibers und die komplementären Vorteile der Cloud und des Netzwerks und hilft Betreibern beim Aufbau einer DICT-Service-Architektur, die eine Cloud-Netzwerk-Integration beinhaltet. Konkret bieten diese vier neuen Funktionen Folgendes:- All-Service Super Edge CO: Die Geräte der NetEngine 8000 M-Serie bieten Multi-Service-Verarbeitungsfunktionen, die ursprünglich von verschiedenen Geräten wie BRAS, CGN, IPsec und SR bereitgestellt wurden. Auf diese Weise kann eine zentrale Vermittlungsstelle Dienste für Privat-, Mobil- und Unternehmensnutzer bereitstellen, was neue Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen eröffnet und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) senkt, die durch Faktoren wie die Miete des Geräteraums und die Stromkosten entstehen, und letztlich die Servicefähigkeiten des FMC-Netzwerks verbessert.- Hard Slicing auf Tenant-Ebene: Die intelligenten Zugangsrouter der NetEngine A800-Serie bieten eine Reihe von Slicing-Vorteilen. So bietet er beispielsweise mehrere Arten von Diensten und gewährleistet gleichzeitig eine Isolierung auf physikalischer Ebene und deterministische Service-SLAs. Er unterstützt hierarchisches Slicing auf Tenant-Ebene, das für mehr als 1000 Services und Anwendungen genutzt werden kann, wodurch eine verfeinerte Servicegarantie gewährleistet und die Monetarisierungskapazität verdoppelt wird. Die elastische Slice-Skalierung und die verlustfreie dynamische Kapazitätserweiterung auf Minutenebene ermöglichen die Anpassung der Netzwerkressourcen an die Serviceanforderungen der Kunden, wodurch die Verschwendung von Netzwerkressourcen vermieden und die Bandbreitennutzung um mehr als 30 % verbessert wird. Die Fähigkeit "One-Box-for-Multi-Service" vereinfacht Unternehmensnetzwerke erheblich und reduziert die Gesamtbetriebskosten um 40%.- SRv6-gestützte Netzwerkprogrammierbarkeit: SRv6-Service-Chaining wird verwendet, um eine flexible Netzwerkprogrammierung basierend auf Diensten zu ermöglichen, eine integrierte Organisation mehrerer Dienste zu implementieren und zusätzliche Mehrwertdienste bereitzustellen. SRv6-Richtlinien unterstützen die Pfadauswahl in Echtzeit, optimale Latenzzeiten und eine differenzierte Erlebnisgarantie. Unternehmen können mit nur einem Sprung und innerhalb eines einzigen Tages auf Clouds zugreifen und so die Servicebereitstellung erheblich beschleunigen.- Integration von Cloud-Netzwerken: Das Netzwerk als eine Dienstleistung ist der Höhepunkt. Durch cloud-orientierte, vereinfachte APIs wird der Integrationsaufwand der OSS- und BSS-Domains um mehr als 80% reduziert, mehr als 10 Cloud-SPs sind vorintegriert und mehr als 20 OSS/BSS-Domain-Anbieter sind miteinander verbunden. Auf diese Weise können Cloud-Netzdienste mit visualisiertem netzweitem Status schnell für Kunden bereitgestellt werden, und die Dienste können flexibel angepasst werden, um differenzierte DICT-Optionen zu bieten.Auf der Konferenz stellte Kevin Hu auch die intelligenten Router der NetEngine-Serie für alle Szenarien vor, die Betreibern helfen, intelligente Cloud-Netzwerke im digitalen Zeitalter aufzubauen. Auf der Konferenz stellte Kevin Hu auch die intelligenten Router der NetEngine-Serie für alle Szenarien vor, die Betreibern helfen, intelligente Cloud-Netzwerke im digitalen Zeitalter aufzubauen. Zu diesen Geräten gehören intelligente Cloud-Access-Router (NetEngine A800-Serie), All-Service-Aggregation-Router (NetEngine 8000 M-Serie) und intelligente Backbone-Router (NetEngine 8000 X16).Im Rahmen der digitalen Welle, die derzeit die Welt überrollt, wird die Konvergenz von Cloud und Netzwerk schnell aktualisiert und weiterentwickelt, was sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung für Betreiber und Huawei darstellt. Huawei wird auch in Zukunft mit Betreibern zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen zu meistern und intelligente IPv6+-Cloud-Netzwerke aufzubauen, um der digitalen Transformation der Industrie neue Impulse zu verleihen.