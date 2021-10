Boeings Starliner erleidet Rückschlag um Rückschlag. Jetzt soll ein erster unbemannter Testflug frühestens im ersten Halbjahr 2022 stattfinden. Boeing will seine Raumkapsel CST-100 Starliner in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ins All bringen. Ein erster bemannter Flug wäre dann für Ende 2022 vorgesehen. Das teilte das Unternehmen in einem Briefing, das phys.org vorliegt, am Dienstag mit. Boeing scheitert ein ums andere Mal fulminant Der geplante Start 2022 wäre der dritte Versuch, das Projekt endlich auf die Erfolgsbahn zu schiebe...

