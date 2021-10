Der Bitcoin hat seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch beschleunigt und dabei das bisherige Allzeithoch von Mitte April bei 64.863 Dollar geknackt. Anschlussgewinne treiben ihn nach Daten von coinmarketcap.com aktuell bei rund 65.600 Dollar auf neue Höchststände. An einzelnen Handelsplätzen wurde sogar bereits die 66.000er-Marke geknackt. Nach dem Handelsstart für den ersten Bitcoin-Futures-ETF in den USA am Vortag und der damit verbundenen Kursrallye war der Ausbruch auf neue Hochs bereits erwartet ...

