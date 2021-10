Mitte April ging nicht nur Coinbase (WKN: A2QP7J) an die Börse. Vielmehr erreichte auch der Bitcoin (BTC) sein bis dato immer noch gültiges Allzeithoch um 65.000 US$. Derzeit schickt sich die Cyber-Devise Nummer 1 jedoch an, neue Allzeithochs zu erklimmen, was dem Coinbase-Aktienkurs sicherlich helfen dürfte. Aber da gibt es noch mehr positive Faktoren, die hier für steigende Kurse sprechen! Bei Coinbase handelt es sich um ein erst seit wenigen Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...