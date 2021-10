DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Media and Games Invest SE: Sameer Sondhi und Ionut Ciobotaru werden CO-CEOs der Verve Group und wollen die Full-Stack-Omnichannel-Werbeplattform zu einem globalen Marktführer entwickeln

Fortsetzung des starken Track Records: Umsätze des Mediensegments in Q2 2021 um 159% gestiegen bei dynamischem Wachstum der EBITDA-Marge von 11% auf 16%.

Starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum basiert auf einem einzigartigen Technik-Stack, einem nutzerzentrierten Ansatz und einer Kombination aus M&A und organischem Wachstum.

Die angestrebte "Podular Organization" soll dafür sorgen, dass auch bei weiterhin starkem Wachstum der Fokus erhalten bleibt.

20. Oktober, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) gibt bekannt, dass der bisherige Chief Product Officer Ionut Ciobotaru (36) sowie der bisherige Chief Revenue Officer Sameer Sondhi (47) die neuen Co-CEO's von MGI's Mediensegment Verve Group werden. Das hat das Board von MGI beschlossen.

MGI-Chairman Remco Westermann: "Sameer und Ionut haben hervorragende Arbeit geleistet - sowohl bei Merger & Acquisitions, bei der Integration übernommener Unternehmen und bei der Steigerung des organischen Wachstums sowie der Innovationsdichte im AdTech Bereich. Zugleich haben sie die Synergien mit dem MGI- Spielesegment gamigo weiter forciert. Als CRO und CPO waren sie für die exzellente Performance des Unternehmens in den vergangenen Jahren verantwortlich und werden die weitere positive Entwicklung sicherstellen." Remco Westermann, der bislang CEO der Verve Group war und sich ab sofort ausschließlich auf seine Position als CEO und Chairman der Media and Games Invest konzentrieren wird, ergänzt: "Sameer und Ionut haben eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz vorzuweisen: Die Umsätze des MGI-Mediensegments sind im zweiten Quartal 2021 um 159% auf EUR 29m gestiegen. Das Ergebnis hat sich aufgrund der Synergien, von Skaleneffekten sowie technischen Optimierungen noch besser entwickelt. Die EBITDA-Marge ist von 11% auf 16% gestiegen."

Sameer Sondhi und Ionut Ciobotaru ergänzen: "Wir wollen das starke Umsatzwachstum von Verve fortsetzen und gleichzeitig unser EBITDA weiter verbessern. Wir konnten Verve zu einer einzigartigen globalen Full-Stack-Omnichannel-Werbeplattform ausbauen, die schon heute die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, indem wir das Potenzial und Tempo von Akquisitionen genutzt haben und schon bei der anschließenden Integration durch Produktentwicklung die Grundlage für organisches Wachstum geschaffen haben. Jetzt geht es um die globale Marktdurchdringung: Wir wollen in allen relevanten geographischen Märkten eine Führungsposition erreichen. Verve ist bereits heute einer der führenden weltweiten Mobile Exchanges und hat eine sehr starke Position im Bereich Daten und ConnectedTV. Der nutzerzentrierte Ansatz, der auf Transparenz, Markenschutz, Privatsphäre und Datenschutz basiert, unterscheidet uns von den meisten existierenden Wettbewerbern." Beide fügen hinzu: "Wir haben uns entschieden, eine "Podular Organization" zu implementieren. Dabei bündeln Teams unterschiedliche Fähigkeiten, um gemeinsam die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Die selbstorganisierten, kooperativen und autonomen Teams konzentrieren sich voll auf das Erreichen von strategischen, kreativen und Produktionszielen - und handeln dabei so verantwortungsvoll wie es ein Eigentümer tun würde. Unsere wichtigsten Geschäftsfelder, wie zum Beispiel die Mobile Exchanges oder auch unsere Connected-TV-Aktivitäten erhalten ein eigenes voll fokussiertes Team inklusive eines eigenen Geschäftsführers sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Produkt, Engineering, Vertrieb und Operations. Mit dieser Struktur stellen wir sicher, dass der Fokus in jedem unserer Kundensegmente beibehalten wird und wir gleichzeitig unser hohes Wachstums-Tempo fortsetzen können", betonen die Manager.

Das MGI-Board ist überzeugt, dass diese neue Struktur die aktuellen Bedürfnisse eines global agierenden Konzerns mit zwei operativen Segmenten erfüllt und zusätzlich die Rahmenbedingung für weiteres Wachstum im Zuge von MGIs übergeordneter "BUY.INTEGRATE. BUILD & IMPROVE" Strategie schafft.

Sameer Sondhi ist seit Anfang 2020 Teil der Verve Group und hat vorher verschiedenen Managementpositionen unter anderem bei InMobi, Opera Media und Group Truth besetzt. Ionut Ciobotaru ist der Gründer von Pubnative, welche 2019 von der MGI übernommen wurde und hatte vorher Managementpositionen bei AppLift, IT-Genetics und Weebo inne.In seiner Rolle als Co-CEO wird sich Sameer Sondhi weiter auf die kommerziellen Aufgaben fokussieren, mit einem Schwerpunkt u.a. auf Vertrieb und Partnerschaften. Er wird sicherstellen, dass die Anzahl der Werbetreibenden und Publisher auf der Verve-Plattform sowie die Reichweite der Plattform selbst international weiter ausgebaut wird.

Ionut Ciobotaru wird in seiner Position als Co-CEO der Verve Group für die Produkte und Dienstleistungen sowie für die Technologie verantwortlich sein. So wird er sicherstellen, dass die Verve-Group auch weiterhin bei der Entwicklung und der Markteinführung innovativer und wertsteigernder Produkte für seine Kunden im Wettbewerbsvergleich zu den Vorreitern gehört. Ionut Ciobotaru hat seine Innovationskraft nicht nur als Gründer von PubNative unter Beweis gestellt, sondern war als CPO von Verve auch ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung und Verbesserung der Verve-Plattform und hat mit seinem Team zusätzlich neue, vielversprechende Produkte wie das Anonymized Targeting on Mobile (ATOM) auf den Markt gebracht - ein hocheffizientes und datenschutzkonformes Instrument, um treffsicher Werbezielgruppen zu erreichen.

Unter der Führung der neuen Co-CEOs wird die Verve Group auch zukünftig das Ziel verfolgen, eine der führenden Full-Stack-Omnichannel-Werbeplattformen im Open Internet aufzubauen: Die Verve Group bietet ein Portfolio von Produkten, die nahtlos integriert sind, um Werbetreibenden die beste End-to-End-Kontrolle und Kosteneffizienz aus einer Hand zu bieten - über alle Werbekanäle hinweg. Full Stack bedeutet, dass die Verve Group die gesamte Wertschöpfungskette der programmatischen Werbung abdeckt und sich nicht nur auf einen Teil der Wertschöpfung konzentriert, zum Beispiel auf den der Supply- oder Demand Side. Darüber hinaus bedient die Verve Group mit In-App, Web, Mobile-Web, OTT/CTV (Connected TV) und Digital out of Home (DOOH), sämtliche digitalen Werbekanäle. Dadurch kann die Verve Group ihren Kunden eine hohe Transparenz in deren Werbekampagnen zur Nutzerakquise bieten. Denn während üblicherweise bis zu fünf verschiedenen Marktteilnehmern in die Durchführung einer programmatischen Kampagne involviert sind, kann die Verve Group dies ohne die Einbindung weiterer Marktteilnehmer tun. Nur wenige andere Anbieter wie Google, Facebook oder Amazon können dies bieten. Während diese Anbieter ihre Plattformen immer mehr isolieren und als so genannte Walled Gardens gestalten, setzt die Verve Group so weit wie möglich auf Open Source und Open Standards und erhöht damit die Transparenz für ihre Kunden weiter.

Mithilfe einer Tick-the-Box-M&A-Strategie in Kombination mit Eigenentwicklungen werden letzte offene Lücken im Produkt- und Dienstleistungsportfolio geschlossen und weiter kritische Masse aufgebaut. Darüber hinaus wird mit Produktinnovationen sowie dem Ausbau des Vertriebs auch weiter in organisches Wachstum investiert. Das Ziel der Verve Group ist es, schnell zu wachsen und die führende globale Full-Stack Omnichannel-Werbeplattform im Open Internet zu werden, indem sie weltweit transparente und hocheffiziente Produkte und Dienstleistungen anbietet, die den Werbetreibenden den bestmöglichen Return on Investment und den Publishern die bestmögliche Monetarisierung ihrer Werbeflächen ermöglichen.

