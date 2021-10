Die Strategieberatung Accenture wird mit der Mediamarktsaturn Retail Group zusammenarbeiten. Das Ziel: Die Content-Produktion soll in eine Marketingfunktion umgewandelt werden, um Effizienz und Kundenrelevanz zu steigern. Um die Content-Produktion von Mediamarktsaturn zu optimieren, wird Accenture seine Plattform Synops zur Vereinfachung, Automatisierung und Skalierung nutzen. Unterstützt durch KI-basierte Erkenntnisse für die Erstellung von Inhalten soll so eine höhere Relevanz für die Kunden erzeugt werden. Mehr zum Thema Mediamarkt und Saturn schließen einige Filialen in Deutschland ...

