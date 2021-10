Die Berliner Neobank N26 hat von Investoren in einer neuen Finanzierungsrunde rund 780 Mio. Euro erhalten. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,8 Mrd. Euro ist N26 nun das wertvollste FinTech Deutschlands. Aber: BaFin verordnet Wachstumsbremse. Das Berliner FinTech N26 hat in ihrer jüngsten Finanzierungsrunde (Series E) frisches Kapital in Höhe von 780 Mio. Euro erhalten. "Das zeigt, wie stark sich Retailbanking in den letzten Jahren verändert hat und bringt uns in eine ausgezeichnete Position, ...

