Die Volkswagen-Aktie steht am Mittwoch erneut am DAX-Ende. Die schlechten Nachrichten rund um Produktionsausfälle und angespannte Lieferketten reißen einfach nicht ab.Nach Recherchen der Wochenzeitung DIE ZEIT könnten im laufenden Jahr im Stammwerk Wolfsburg so wenig Autos gebaut werden wie zuletzt 1958. "Es müsste schon ein Wunder geschehen, wenn wir das Vorjahresniveau bis Jahresende erreichen sollten", ...

