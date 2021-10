Nachdem Ihr Euch unsere Aktien-Analyse der Woche, Linde, angeschaut habt, denkt Ihr vielleicht über einen Kauf der Aktie nach. Mehr noch ist Euch sicherlich der Gedanke gekommen, in den Zukunftsmarkt Wasserstoff zu investieren. Und hier stellen Euch Jürgen Schmitt und Derivate-Experte Cliff Michel ein aussichtsreiches Zertifikat aus dem Hause Vontobel vor. Mit diesem Papier investieren Sie gleichzeitig in 15 Aktien aus dem Wasserstoffsektor. Das Papier ist bereits glänzend gelaufen, besitzt aber sicherlich noch reichlich Luft nach oben. Dies und vieles mehr gibt es in unserem neuen Format "Derivate-Tipp der Woche". Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.