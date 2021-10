Osnabrück (ots) -In der CDU droht Kampfabstimmung um Amt des BundestagsvizepräsidentenFraktionskreise: Grosse-Brömer, Grütters, Gröhe und Widmann-Mauz wollen es werdenOsnabrück. In der CDU könnte es zu einer Kampfabstimmung um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten kommen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" aus Fraktionskreisen erfuhr, haben sowohl der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer, Michael Grosse-Brömer als auch die bisherigen Staatsministerinnen Monika Grütters (Kultur) und Annette Widmann-Mauz (Integration) Interesse an dem Posten. Auch der CDU-Politiker Hermann Gröhe stünde demnach für das Amt zur Verfügung. Alle Versuche, sich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu einigen, sind demnach bislang gescheitert, hieß es. Am kommenden Montag, einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Bundestages am Dienstag, muss die Fraktion eine Entscheidung treffen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5051759