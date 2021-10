Bad Wimpfen (ots) -



Die nachhaltige Weiterentwicklung der Tierwohlstandards in Deutschland ist ein komplexes Thema, zu dem es keine einfachen Antworten gibt. Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation diskutiert Lidl in Deutschland am 30. November in Berlin mit Vertretern aus Landwirtschaft, Tierschutz, Verbraucherschutz und Wissenschaft. Dazu sollen vertretbare Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zum Verbraucher ermittelt, aber auch Meinungsverschiedenheiten angesprochen werden.



Die Impulse aus der Veranstaltung wird Lidl zu konkreten Lösungen für mehr Tierwohl zusammenfassen. Auf diese Weise setzt das Unternehmen sein Engagement für höhere Tierwohlstandards fort. In Zukunft möchte Lidl gemeinsam mit allen Teilnehmern der Wertschöpfungskette die Tierhaltungsstandards in verschiedenen Warengruppen in der Breite anheben und damit auch einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft leisten.



