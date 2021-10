Drohnen der Google-Tochter Wing starten in Texas, um für WALGREENS BOOTS ALLIANCE bestimmte Produkte der Drugstore-Kette auszuliefern. Im 4-Meilen-Umkreis einer Filiale in Frisco wird zunächst ein Sortiment von mehr als 100 Medikamente, Kosmetikartikeln und Snacks per Drohne zugestellt. Der automatische, mit Software vorab optimierte Drohnenflug wird fernüberwacht. Wing spricht von einer sehr hohen Zielgenauigkeit. Die WBA-Aktie steht 14 % unter dem Anfang April markierten Jahreshoch, heute im US-Handel + 0,7 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



