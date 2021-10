Parallel dazu wird die X8 AG eine FinTech-Bewilligung beantragen

BÖSINGEN, Schweiz, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die X8 AG ("X8 oder das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Ausgabe des X8 Global Stablecoin im Rahmen des Schweizer Sandbox-Programms beginnen wird und dieser voraussichtlich im ersten Quartal 2022 verfügbar sein wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen wichtiges Fachwissen hinzugewonnen, um eine FinTech-Bewilligung zu erhalten und die organische Unternehmensentwicklung zu fördern. Der Zweck und die Nutzung des X8 Stablecoin wurden von Grund auf so konzipiert und entwickelt, dass er vollständig im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen der Schweiz steht. X8 wird vollständig mit acht Währungen unterlegt sein (USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF und NZD). Die Stabilität des X8 wird durch den firmeneigenen algorithmischen Risikomanagementprozess verwaltet, der darauf ausgelegt ist, Währungsschwankungen zu überwachen und die Gewichtung des Währungsportfolios, mit dem der X8 Stablecoin unterlegt ist, anzupassen. Auf diese Weise bleibt X8 relevant und an die sich ständig verändernde Wettbewerbslandschaft zwischen den acht Währungen angepasst, was nach Ansicht des Unternehmens zu optimaler Stabilität bei minimalem Liquiditätsrisiko führt. Dies ist weltweit einzigartig für einen Stablecoin. X8 sollte von Haus aus in der Lage sein, gegen jede oder alle der acht Fiat-Währungen gekauft und verkauft zu werden.



Um die Einführung und Ausgabe des X8 Stablecoin zu unterstützen, hat das Unternehmen die METI Advisory AGals Lead Advisor und eine der vier größten Schweizer Anwaltskanzleien mit der Beantragung der FinTech-Bewilligung beauftragt. Der Managing Partner der METI Advisory AG, Dr. Mattia Rattaggi, verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und gilt als Experte für digitale Finanzen und Regulierung. Er hat mehrere Fintech- und Krypto-Projekte beraten und durchgeführt und wird regelmäßig als Hauptredner zu globalen Konferenzen eingeladen. Er wird auf der kommenden RedeyeFintech Day Conference am 20. Oktober 2021 zu Gast sein.

Die Ausgabe des X8 Stablecoin in der Schweizer Sandbox stellt einen Meilenstein für die X8 AG dar. Die Bedeutung der Schweizer Sandbox liegt darin, dass sie einen Innovationsraum zum Testen von Fintech-Anwendungen und deren Geschäftsmodelle bietet. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, ohne vorherige Genehmigung oder Prüfung durch die Aufsichtsbehörde (d. h. ohne Lizenzpflicht) Publikumseinlagen bis zu einem Gesamtwert von 1 Million CHF anzunehmen, unabhängig von der Anzahl der Einleger. Die Einlagen werden nicht von der Aufsichtsbehörde beaufsichtigt und fallen nicht unter die Einlagensicherungsregelung. Die X8 AG wird in der Schweizer Sandbox unter Einhaltung der GwG- und KYC-Bestimmungen und der Zugehörigkeit zu einer Selbstregulierungsorganisation tätig sein. In der Schweizer Sandbox dürfen die X8-Einlagen einen Schwellenwert von 1 Million CHF nicht überschreiten. Es ist beabsichtigt, dass in der Sandbox alle anderen Benchmarks erfüllt und übertroffen werden, einschließlich der Kapitalreserven, des Anwenderschutzes, der Compliance und der Geldwäschebekämpfung. Dies bedeutet, dass X8 derzeit nicht der Aufsicht der FINMA untersteht und die Gelder nicht durch das Schweizer Einlagensicherungssystem geschützt sind, bis X8 die FinTech-Bewilligung erhalten hat.

Das Ziel von X8 ist es, letztendlich eine FinTech-Bewilligung zu erhalten. Mit einer FinTech-Bewilligung wäre X8 berechtigt, Publikumseinlagen bis zu einem Höchstbetrag von 100 Millionen CHF anzunehmen. Diese Einlagen werden nicht investiert und es werden keine Zinsen gezahlt.

Der Gründer und CEO der X8 AG, Gregor Koželj, der auch ein Gastredner auf der kommenden Redeye Fintech Day Conference ist, kommentierte: "Die X8 AG ist sehr erfreut, die Auflegung des X8 Stablecoin in der Schweizer Sandbox in einer solch epochalen Phase des digitalen Geldes bekanntgeben zu können. Wir sind uns bewusst, dass der Stablecoin-Markt in rasantem Tempo wächst und mit einer aktuellen Bewertung von fast 130 Milliarden USD zu Recht die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden weltweit auf sich zieht. Folglich arbeiten wir mit der Hinzufügung dieser hier angekündigten Schlüsselressourcen darauf hin, dass der X8 Stablecoin von der Schweiz aus in einer aufsichtsrechtlich konformen Weise auf den Markt kommt. Die gesamte Sozioökonomie wartet auf einen effektiven Stablecoin, der effiziente Zahlungen in einem vollständig regelkonformen Umfeld ermöglicht und den Inhabern eine Möglichkeit bietet, ihre Liquidität in einer wertbeständigen Multiwährungsmünze zu halten. Die Skalierung von X8 wird erhebliche Anstrengungen und Ressourcen erfordern, aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Pläne unsere Stakeholder ansprechen und belohnen werden".

Über die X8 AG

Die X8 AG ist ein in der Schweiz ansässiges Fintech-Unternehmen im Besitz der X8 Group Inc. Aufbauend auf dem erfolgreichen ICO des X8X-Utility-Tokens im Jahr 2018 hat das Unternehmen die Entwicklung des weltweit ersten Stablecoin vorangetrieben, der mit 8 Währungen unterlegt ist. Durch seine aufsichtsbehördlich konforme Struktur ist es das Ziel von X8, der globale Stablecoin zu werden, der sich am besten für den internationalen Austausch durch institutionelle und private Nutzer eignet.

Basierend auf der Entwicklung von proprietären Tools und Plattformen, die globale Tech-Megatrends wie KI und Blockchain nutzen, um Wertstabilität für Finanzmarktakteure zu schaffen, konzentriert sich X8 auf drei Hauptbereiche: professionelle Portfolio-Risikomanagement-Plattformen, Stablecoins und algorithmische Anlagemodelle für die Vermögensverwaltung.

Die X8 AG wird durch den Fokus des Gründers angetrieben, die Kompatibilität zwischen der traditionellen und der neuen dezentralen Finanzlandschaft herzustellen. Die Grundlage des Unternehmens ist es, aufsichtsrechtlich konform zu arbeiten.

