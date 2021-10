Der Rücktritt von Bundesbankchef Jens Weidmann hat eine Debatte über die künftige Ausrichtung der deutschen Zentralbank ausgelöst. Der als Finanzminister in spe gehandelte FDP-Chef Christian Lindner forderte am Mittwoch, die Bundesbank müsse weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...