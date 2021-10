Facebook erwischt einen Shitstorm nach dem anderen. Die Lösung soll ein neuer Name sein. Das wird nur leider nicht reichen. Der Facebook-Konzern will seinen Namen wechseln. Ein Insider habe The Verge berichtet, der neue Name solle den Fokus weg vom sozialen Netzwerk hin zum Metaverse legen. Jetzt mal ehrlich: Das wirkt schon ein wenig wie ein hektischer Schnellschuss, oder? Facebook hat nicht gerade nur ein Problem. Facebook sammelt Probleme, und das schon seit 2018. Ja, Zuckerbergs Konzern bemüht sich. Von Zeit zu ...

