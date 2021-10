Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo aus dem BBK-Konzern soll bereits seit zwei Jahren an eigenen High-End-Chips für Flaggschiff-Smartphones arbeiten. Qualcomm und Mediatek kann das nicht gefallen. Wie das englischsprachige Asien-Magazin Nikkei aus dem Umfeld des Unternehmens erfahren haben will, arbeitet Oppo mit Nachdruck an eigenen SoC (System-on-a-Chip) auf Flaggschiff-Niveau. Nikkeis Quellen behaupten, schon 2023 oder 2024 könnten erste High-End-Geräte mit Chips aus eigener Entwicklung auf den Markt kommen. Seit 2019 soll Oppo weltweit Personal für die neue Chipsparte rekrutieren. ...

