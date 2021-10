MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 120 auf 122 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Unter allen schweizerischen Aktien mit Nahrungsmittelbezug bevorzuge er weiterhin die Papiere von Nestle, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nestle sei breit aufgestellt und die Anteilscheine wiesen defensive Stärken auf. Eine Rückkehr zu nachhaltig profitablem Wachstum im Jahr 2022 scheine machbar. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognosen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 16:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

