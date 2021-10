Halle/MZ (ots) -



Es ist die Zeit, in der sich entscheidet, ob wir die menschengemachte Erderwärmung noch in den Griff bekommen. Das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP spricht in dieser Beziehung keine deutliche Sprache. Weitgehende Klimaschutzmaßnahmen, wie sie dort angekündigt werden, können alles bedeuten - oder eben zu wenig. Darauf aufmerksam zu machen, ist richtig. Die Lage ist ernst genug. Über eins müssen sich die Parteien künftig im Klaren sein: Die Klima- und Umweltschützer werden nicht lockerlassen. Ihr Signal ist eindeutig: Nachgiebigkeit war gestern.



