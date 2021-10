Wer sich mit den neuesten Fähigkeiten der Javascript-Laufzeitumgebung Node.js beschäftigen will, kann ab sofort die neue Version 17 verwenden. Wer die Plattform produktiv einsetzt, sollte die neue LTS-Version 16 bevorzugen. Neue Versionen von Node.js werden alle sechs Monate veröffentlicht. Die geraden Versionen werden nach Ablauf dieser sechs Monate zu LTS-Versionen, also solchen mit Long Term Support. Das betrifft in gut einer Woche die Version 16, die sich damit für Produktivumgebungen anbietet, wie auch Michael Dawson von Red Hat, Vorsitzender des Node.js Technical Steering Committee, gegenüber The Register ...

Den vollständigen Artikel lesen ...