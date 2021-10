Getrieben von einem starken Start in die Berichtssaison hat der Dow Jones am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Vielversprechende Zahlenvorlagen von Schwergewichten wie Verizon, Abbott Laboratories und die US-Banken sorgen für frischen Optimismus unter den Anlegern. Die jüngsten Inflationsängste rücken wieder stärker in den Hintergrund.Aktien des Telekomkonzerns Verizon und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories sind unter den Anlegern gefragt - beide Unternehmen erhöhten ihre Gewinnprognosen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...