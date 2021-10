BOISE (IT-Times) - Der DRAM-Produzent Micron Technology hat heute einen neuen Investitionsplan vorgelegt und will seine Chip-Kapazitäten weiter ausbauen und möglicherweise auch in den USA neue Werke bauen. Die Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU) kündigte heute an, Investitionen von über 150 Mrd. US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...