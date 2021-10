The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2021



ISIN Name

GB00BKWNZY55 TIZIANA LIFE SCIEN.LS-,03

CA09076N1096 BINOVI TECHNOLOGIES CORP.

CA5768081096 MATICA ENTERPRISES INC.

FR0012968931 PERNOD-RICARD 15/23

US36258Q2049 GS ACQ.HLDGS II COMP.UT

