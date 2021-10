In der letzten Woche gewann das Themendepot Zukunftstechnologien mit + 3,5 % erheblich stärker als der um + 1,9 % zulegende MSCI WORLD (Euro)-Index, womit der herbe Rücksetzer des Depots in den zwei vorangegangenen Korrekturwochen um - 5,8 % nun zumindest wieder zum Teil wettgemacht wurde. Die Überlegenheit des Depots in der letzten Woche resultierte dabei einerseits aus den an den internationalen Rentenmärkten in der letzten Woche wieder rückläufigen Zinsen (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche - 6 Basispunkte auf 1,52 %), ...

