Die in den USA überraschend gefallenen US-Rohöllagerbestände haben die Ölpreise am Mittwoch gestützt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 85,48 Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 83,47 Dollar. Vor der Veröffentlichung der Daten waren die Ölpreise noch unter Druck geraten.In den USA sind die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die ...

