SAN JOSE (IT-Times) - Der digitale Zahlungsabwickler PayPal will offenbar die digitale Pinnwand-Plattform Pinterest kaufen. Derzeit laufen diesbezüglich Gespräche. PayPal Holdings Inc. (Nasdaq: PYPL) mi Sitz in San Jose, Kalifornien, befindet sich in Gesprächen über eine Akquisition der digitalen Pinnwand...

Den vollständigen Artikel lesen ...